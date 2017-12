Solden starten al met korting tot 70%

De wintersolden zullen meteen beginnen met grote kortingen. Dat blijkt uit een enquête van zelfstandigenorganisatie NSZ. In sommige winkels zullen er al meteen kortingen zijn tot zeventig procent. “Dat komt door de vele kortingen doorheen het jaar”, zegt NSZ-voorzitster Christine Mattheeuws aan VTM NIEUWS.

Veel winkeliers voelen zich door koppelverkopen en acties als Black Friday verplicht om de solden meteen met hogere kortingen te beginnen dan normaal. In veel winkels zullen er dan ook al kortingen zijn van veertig of vijftig procent.

“Dat is goed nieuws voor de consument, maar voor de kleine winkels is het minder goed”, zegt Mattheeuws. Winkeliers zien zich verplicht om mee te stappen in de kortingrace, om geen klanten te verliezen. “Maar dat heeft een impact op hun winst, hun omzet en op de algemene leefbaarheid van een winkel.”

De wintersolden beginnen volgende week woensdag.