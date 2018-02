Soedanrel: "België was onzorgvuldig"

Amnesty International België heeft tevreden gereageerd dat het Soedanrapport gepubliceerd is. “We zijn blij dat het er is en zien duidelijke aanbevelingen om het in de toekomst beter te doen”, klinkt het. Ze vinden wel dat er duidelijke lessen moeten getrokken worden uit het rapport. "Tot de internationale regels gevolgd worden, mogen geen mensen meer worden teruggestuurd."

“We zijn tevreden dat het rapport er is en dat het gepubliceerd is omdat het toch foltergevallen betreft. Dat is moeilijk en delicaat, zeker met een land als Soedan”, zegt een woordvoerder van Amnesty International België aan VTM NIEUWS. “Er moet vooraf een beter risico-inschatting gebeuren voor we mensen terugsturen en daar is België volledig de mist in gegaan. Er heerst een ernstige situatie in Soedan, die risico-inschatting is enorm belangrijk.”

Bij een vorig onderzoek heeft Amnesty International soortgelijke getuigenissen verzameld en geverifieerd en daaruit bleek wel een risico voor bepaalde mensen. "Die risico-analyse moet echt beter", zegt Amnesty.

Lessen trekken

Amnesty wil dat uit het rapport lessen getrokken worden en dat er geen mensen meer worden teruggestuurd tot de procedure is aangepast en de internationale regels worden gevolgd. “België heeft dat onvoldoende gedaan, dit rapport is een duidelijke aanbeveling om het in de toekomst beter te doen.”