Soedanees vraagt asiel, maar moet terug

Een Soedanese vluchteling die een asielprocedure had lopen, kreeg het bevel om terug te keren naar zijn land. Dat zegt zijn advocate, Hanne Van Walle, in de kranten van Mediahuis. De man zou bovendien ondervraagd zijn door het fel bekritiseerde Soedanese identificatieteam.

De Soedanese man werd eind juni gearresteerd in het Brusselse Maximiliaanpark. Via zijn vingerafdrukken bleek dat hij al geregistreerd was in Duitsland en daar asiel had aangevraagd.

Eerst was voorzien dat de man zou worden overgebracht naar Italië, waar hij de Schengenzone binnenkwam en dus verantwoordelijk was voor zijn asielaanvraag. “Maar twee dagen daarvoor vroeg Italië om uitstel en de vlucht werd geannuleerd. In plaats daarvan stuurden de Belgische autoriteiten een mail naar de Soedanese delegatie met zijn foto, vingerafdrukken en een vragenlijst met de bedoeling om voor hem een een tijdelijk reisdocument te krijgen richting Soedan”, zegt zijn advocate. Kort daarop zou de man een document hebben gekregen waardoor hij zou worden gerepatrieerd naar Soedan.

Migratierecht

Volgens de internationale rechtsregels mag iemand die in een asielprocedure zit nochtans nooit in contact worden gebracht met de overheid van zijn thuisland. En bij professor migratierecht Dirk Vanheule klinkt het dat iemand die nog in een procedure zit niet mag worden verwijderd. "Als hij in Duitsland een asielaanvraag had ingediend, is het ofwel Duitsland of Italië (waar de man de Schengenzone binnenkwam) dat een eindbeslissing moet nemen."

De repatriëring ging uiteindelijk niet door, omdat de man zich bleef verzetten. Begin november oordeelde een rechter dat hij terecht geweigerd had. De Dienst Vreemdelingenzaken zoekt uit wat er fout zou zijn gegaan, schrijven de kranten.