Soedan-rapport: "Geen aanwijzingen van foltering"

Er zijn geen aanwijzingen dat Soedanezen die uit ons land zijn teruggestuurd, in hun thuisland zijn gefolterd. Dat blijkt uit het rapport van het Commisariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) en heeft VTM NIEUWS vernomen. En dus wil de regering de repatriëringen meteen hervatten, er staan achttien Soedanezen klaar om teruggestuurd te worden.

Op een persconferentie lichtte premier Michel het rapport toe. Identificatiemissies, zoals die in ons land hebben plaatsgevonden, zijn geen probleem, maar er moeten wel voorzorgen worden genomen. Zo moet er altijd een tolk aanwezig zijn bij de gesprekken.

Belangrijker is misschien wel het tweede punt. Het CGVS heeft zijn twijfels bij de getuigenissen die via het Tahrir-instituut uit Caïro bij ons zijn beland, en waarmee heel de hetze begon. Zo zouden delen van de drie belangrijkste getuigenissen niet waarheidsgetrouw zijn, en daarom plaatst het CGVS vraagtekens bij de hele getuigenis.

Repatriëringen

Het CGVS acht de folteringen dus niet bewezen. De regering wil dus meteen de repatriëringen naar Soedan hervatten. Zo zouden er al achttien Soedanezen klaarstaan om teruggestuurd te worden, bij vijf van hen zouden er wel extra controles moeten gebeuren over de regio waar ze naar terug worden gestuurd.

Waar ging de hetze over?

De hele Soedanrel begon eind vorig jaar toen werd gezegd dat verschillende Soedanezen die uit ons land werden teruggestuurd, waren gefolterd. Daardoor kwam staatssecretaris Theo Francken (N-VA) in het oog van de storm te staan. De repatriëringen naar Soedan, werden voorlopig stilgelegd.

Toen even later bleek dat Francken dingen voor premier Michel had verzwegen, vroeg de oppositie zelfs zijn ontslag. Zover kwam het uiteindelijk niet, maar de kwestie moest wel onderzocht worden.

Het CGVS deed een onderzoek en overhandigde vanmorgen haar rapport over het incident aan de regering. Daarin staat dat er geen aanwijzingen zijn dat de vluchtelingen effectief zijn gefolterd. Toch heeft het Commisariaat-Generaal enkele aanbevelingen voor de regering, en is er nog geen beslissing over het hervatten van repatriëringen naar Soedan.

