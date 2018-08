Sodexo-dienstencheques niet meer met Bancontact te betalen

Wie zijn dienstencheques van Sodexo online wil betalen met Bancontact is er aan voor de moeite. Dat kon tot nu toe, maar er maken te weinig mensen gebruik van en de service wordt nu afgevoerd. Bovendien mag het ook niet door Europese regelgeving. Er zijn nochtans heel wat verontwaardigde reacties.

Thomas Leys wil net vandaag dienstencheques bestellen. Zoals altijd doet hij dat digitaal. Maar online via Bancontact betalen, dat kan plots niet meer.

Een jaar geleden heeft Sodexo die service ingevoerd. Maar zonder veel communicatie wordt die nu weer afgevoerd. Uitgerekend een dag nadat Europa verbiedt nog transactiekosten aan te rekenen.

Schriftelijke reactie

Sodexo kon niet voor de camera reageren. Dit is hun reactie: “Amper drie procent van onze gebruikers betaalt met Bancontact. Nu we de kosten niet meer mogen doorrekenen, bestaat het risico dat we daar verlies op maken. In het kader van een overheidsopdracht mag dat niet.”

Je kan nog altijd via overschrijving betalen, maar veel gebruikers vinden dat een stap terug.

Niets ondernemen

Bevoegd minister Philippe Muyters (N-VA) betreurt de beslissing van Sodexo, maar kan juridisch niets ondernemen. Vermoedelijk zal er in de nieuwe vergunningsprocedure volgend jaar wel rekening mee gehouden worden.