Socialistische vakbond verwerpt loonakkoord maar gaat niet over tot acties

De socialistische vakbond heeft het loonakkoord afgekeurd. Ze vindt de stijging van 1,1% bovenop de index te weinig. Ook de stijging van de minimulonen was te beperkt, klinkt het. Toch zal de socialistische vakbond niet overgaan tot acties. Dat heeft algemeen secretaris Miranda Ulens gezegd na afloop van het federaal comité.

De vakbond wacht nu een bemiddelingspoging van minister van Werk Kris Peeters af, zonder al te hoge verwachtingen.

Het ABVV keurde als enige het ontwerp van loonakkoord niet goed. Maar acties kondigt de vakbond niet aan. Wel zet het ABVV de strijd voor hogere minimumlonen voort.

Hoe moet het nu verder?

Indien het loonakkoord wel door alle sociale partners was aanvaard, konden in de Nationale Arbeidsraad (NAR) heel wat van de onderdelen in CAO worden gegoten. Nu kan dat niet, dus is het kijken naar de regering.

In 2015 was er een soortgelijke situatie, en nam de regering het interprofessioneel akkoord over. Maar met een minderheidsregering in lopende zaken ligt dat veel moeilijker.

Het ABVV wacht nu een bemiddelingspoging van minister van Werk Kris Peeters af, die al heeft aangekondigd een onderhoud met de Groep van Tien te organiseren. "Een nobel initiatief, maar ik betwijfel of minister Peeters zijn engagementen binnen de regering of het parlement zal kunnen hard maken, zeker over SWT", aldus Ulens, verwijzend naar het verzet van regeringspartij Open Vld en voormalige regeringspartij N-VA tegen onder meer een soepeler SWT-regeling.

De topvrouw van het ABVV verwacht dat het overleg wellicht zal verhuizen naar de sectoren, waar de vakbonden dan bijvoorbeeld hogere minimumlonen uit de brand zouden kunnen slepen.