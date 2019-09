Sociaal akkoord over uurroosters bij skeyes

Bij skeyes, het vroegere Belgocontrol, is woensdag binnen het paritair comité een akkoord gesloten over het "planningsmechanisme" of de uurroosters voor de luchtverkeersleiders. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt.

Er werden ook vier akkoorden afgesloten over andere aangelegenheden die verband houden met de werkorganisatie. "Het akkoord over de werkplanning is een belangrijke stap in het langlopende sociaal overleg bij skeyes dat eerder al leidde tot akkoorden op 22 maart en 10 mei van dit jaar. Dankzij de akkoorden kan skeyes de veiligheid van het luchtverkeer blijven garanderen en de Europese regelgeving rond fatigue management en rostering vanaf 1 januari 2020 implementeren", aldus het bedrijf.