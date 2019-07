Sneuvelen er straks spoorlijnen door besparingen?

"Er is absoluut geen sprake van om ook maar enige vorm van druk te willen zetten op wie dan ook." Zo reageert Infrabel op berichtgeving in De Tijd. Volgens de krant waarschuwt de spoorwegnetbeheerder er in een interne nota die de raad van bestuur onlangs besprak, voor dat bepaalde, vooral kleine Waalse, spoorlijnen dicht moeten en investeringen in de Antwerpse haven in gevaar komen als Infrabel niet snel meer budget krijgt.

Infrabel zegt te betreuren dat de interne documenten zomaar gelekt werden naar de buitenwereld. "Dit zonder enige context of nuance. Bovendien staan in het artikel heel wat factuele fouten", luidt het. Volgens de infrastructuurbeheerder zijn de documenten bedoeld om de toekomstige federale regering objectief te informeren. "Er liggen nog heel wat andere elementen of opties op de tafel".

"Infrabel blijft onverminderd verder werken zodat de volgende federale regering kan beschikken over alle nodige gegevens waarop de beleidsmakers zich kunnen baseren bij het opstellen en definiëren van hun prioriteiten", laat de spoorwegnetbeheerder nog weten.