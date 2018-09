Snelwegparking Wetteren 3 maanden gesloten

Na het incident waarbij een transmigrant vannacht overleed, gaat de snelwegparking in Wetteren richting Oostende zeker drie maanden dicht. Dat heeft burgemeester Alain Pardaen (CD&V) beslist, in samenspraak met de politie, gouverneur en procureur. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS.

In tegenstelling tot de snelwegparking in Jabbeke, blijven het tankstation en het wegrestaurant wel geopend.

In Wetteren viel vannacht een dode bij een vechtpartij tussen transmigranten op de snelwegparking van de E40. Het gaat om een 24-jarige man van vermoedelijk Eritrese afkomst. Op de parking werden in het verleden al mensensmokkelbendes opgerold.

