Snelwegparking E40 Wetteren maandag opnieuw open

In Wetteren wordt de snelwegparking van de E40 maandag heropend. De maatregelen die nodig waren om de parking te beveiligen zijn afgerond. Het gaat dan ondermeer om het hekwerk, de privé-bewaking en speciale prikkeldraad die opgehangen moet worden. De burgemeester liet de parking sluiten nadat er enkele incidenten waren geweest met transmigranten. Die klommen in vrachtwagens in de hoop zo in het Verenigd Koninkrijk te geraken.

Vooral de beslissing van uitbater Shell om 's nachts een bewakingsfirma te laten patrouilleren met een speurhond en assistentie door de federale politie waren voor de burgemeester van Wetteren, Alain Pardaen (CD&V), noodzakelijke voorwaarden. Die lijken nu ingewilligd. Defensie bracht ook concertinadraad aan, dat is prikkeldraad met scheermesjes en de slagbomen zijn vernieuwd en hersteld.

Voor smokkelaars zijn snelwegparkings een geliefkoosde plaats om transmigranten in, op of onder een vrachtwagen te steken. Die hopen dan op die manier in Groot-Brittannië te geraken. De gemeente besloot daarop de parking 's nachts af te sluiten.

