Snelheidsduivel gevat die 130 km/u te snel reed

De snelheidsduivel die 201 kilometer per uur reed waar hij maar 70 kilometer per uur mocht, heeft zichzelf gisteravond aangegeven. De politie verspreidde in de namiddag een foto en vroeg tips via sociale media. De man heeft zichzelf gemeld nadat hij de beelden in de media had gezien.

"Het gaat om een 50-jarige man die zichzelf gisteren rond 20 uur heeft gemeld bij de politie van Ieper", zegt Filiep Jodts van het parket van Veurne aan VTM NIEUWS. "Zijn rijbewijs werd niet ingetrokken, maar zijn motorfiets werd wel in beslag genomen met oog op een mogelijke verbeurdverklaring."

De foto werd gisterenmiddag verspreid door de politie. "Bij een snelheidscontrole op de Reningesteenweg in Lo merkte een inspecteur van de verkeersdienst een stipje op in de verte", stond in de oproep van de politie. "Een fractie van een seconde later werd duidelijk dat een motorfiets aan een bijzonder hoge snelheid naderde." Het flitstoestel noteerde een snelheid van maar liefst 201 kilometer per uur (en dus bijna het driedubbele van wat toegestaan is, 70 kilometer per uur).

De flitscamera maakte een duidelijke foto van de motorfiets en bestuurder. Doordat de foto op de neus van de motofiets werd genomen, is het kenteken niet vastgesteld en door de snelheid kon de inspecteur het volledige kenteken niet noteren.