Sneeuwpret in Luik en Luxemburg

Niet minder dan 26 skicentra blijven nog zeker de komende 48 uur open in de provincies Luik en Luxemburg. In de Ardennen ligt immers nog altijd een laag sneeuw van 20 tot 25 centimeter.

Mensen die van de sneeuwpret willen genieten, zullen zich wel moeten haasten, want na die 48 uur wordt het weer onzeker. Een graad of twee hoger of lager kan immers het verschil maken tussen regendruppels of sneeuwvlokken die uit de lucht vallen. Bovendien veroorzaakt regen op een aangevroren grond gevaarlijke ijsbanen.

Oostkantons

In de Oostkantons zijn er vijftien skicentra open: Signal de Botrange, Mont Rigi, Baraque Michel, Crêtes de Xhoffraix, Mont Spinette, Maison du Parc, (Hoge Venen), Rocheratch, Weywertz, Worriken en Elsenborn, (Eifel), Manderfeld en Losheimergraben (Vallei van de Our), Haus Ternell (Eupen) en Houyres (Malmedy).

Daarnaast zijn er nog de alpijnse pistes van Ovifat, Mont des Brumes (Stoumont), Monty (Lierneux), Val de Wanne (Trois-Ponts), Thier des Rexhons (Spa) en Baraque Fraiture.

Luxemburg

In de provincie Luxemburg kunnen liefhebbers terecht in Samrée, Saint-Hubert Champlon, Odeigne Senonchamps, en in Anlier. Op die laatste plek zijn de pistes enkel deze middag en morgenmiddag open.