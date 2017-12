Sneeuw legt verkeer in Ardennen stil

In het zuiden van het land werd sneeuw aangekondigd en die is er ook met bakken uitgevallen in de loop van de dag. Sommige autosnelwegen zijn nauwelijks toegankelijk, zo melden Franstalige media.

In de streek rond Bastenaken gebeurden verschillende ongevallen door de sneeuwval. In de provincie Luxemburg, op de E411, waren enkele aanrijdingen en was het moeizaam rijden na een ongeval waarbij een vrachtwagen in schaar over het wegdek stond. Tussen Marbehan en L’Eglise stond het verkeer daardoor ruim één uur volledig stil in de richting van Namen. Volgens Touring werd deze namiddag ruim 350 kilometer vertraging opgetekend op de Waalse wegen.

#N4 Luxemburg (L) richting Bastenaken ter hoogte van Martelange Geschaarde trekker met oplegger, Moeilijke rij-omstandigheden sinds 29/12/20 — Touring Mobilis NL (@t_mobilis_nl) 29 december 2017

#E411 (A4) Luxemburg richting Namen ter hoogte van Longlier-Neufchâteau Defect voertuig, Linkerrijstrook versperd sinds 29/12/2017 20:19 — Touring Mobilis NL (@t_mobilis_nl) 29 december 2017

Windstoten

Voor de komende uren wordt gewaarschuwd voor felle windstoten die tot 90km/u kunnen gaan. Voor de komende nacht wordt dan weer heel veel regen verwacht in het zuiden van ons land. Ook zondag worden nog fikse regenbuien verwacht. Daardoor wordt het glad op de weg, vooral de komende nacht wordt het gevaarlijk met lage temperaturen.

