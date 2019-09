Sms-actie voor baby Pia zit over de helft met meer dan 600.000 berichtjes

De ouders van de kleine Pia, amper 9 maanden oud, hebben een nationale sms-actie gestart om hun kleine meid te redden. Het enige geneesmiddel dat haar kan genezen kost 1,9 miljoen euro en is meteen het duurste ter wereld. “Stuurt één Belg op tien een sms, dan is het leven van ons dochtertje gered”, zegt mama Ellen De Meyer uit Wilrijk. En België omarmt de actie: in geen tijd stuurden nu al 640.906 mensen een sms

Maandag stond de teller nog op 150.000 berichten, maar een dag later is het aantal sms'en gestegen naar ruim 600.000. Tim Boehnke en Ellen De Meyer uit Wilrijk zamelen geld in voor hun dochter Pia, waarbij de zeldzame en dodelijke genetische spierziekte Spinale Musculaire Atrofie (SMA) werd vastgesteld. Het geneesmiddel Zolgensma van Novartis kan redding brengen, maar één prik kost 1,9 miljoen euro.

Daarom werd naast andere acties ook het speciale nummer 4666 ingeschakeld, waarnaar mensen het bericht "Pia" kunnen sturen. Operatoren Proximus, Telenet en Mobile Vikings lieten al weten dat ze geen kosten aanrekenen voor de steunberichten. "Het nummer 4666 staat bij ons als 'charity nummer'. Hier worden geen marges op aangerekend door ons en wij maken hier dus ook geen winst op", zegt Proximus op Twitter.

Ook Mobile Vikings rekent sms'en voor het goede doel niet aan: "Dat doen we standaard voor bijvoorbeeld nummers als 4666 (Rode Neuzen Dag) en 4342 (Music for Life)", zegt woordvoerder Timothy Schippers. "We hebben via onze sociale kanalen ook een oproep gelanceerd."