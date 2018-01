Slot vervangen? Het kan u 600 euro kosten

Minister van Werk en Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) heeft zijn inspectie de opdracht gegeven een onderzoek te starten naar buitensporige vergoedingen bij 'spoedhersteldiensten'. Slotenmakers of loodgieters die dringend ter plaatse moeten komen, geven volgens de CD&V-vicepremier "in veel gevallen" geen duidelijke informatie over de kostprijs. Veel klanten krijgen daarna een gepeperde rekening in de bus.

Voor mensen die plots een verstopte toilet hebben of met een geblokkeerde voordeur zitten, zit er vaak niets anders op dan snel een vakman te laten komen. Die vakmensen worden ook snel gevonden via het internet, waarbij veel slotenmakers of loodgieters online hun diensten aanbieden.

Excessieve rekening

Maar deze ‘spoedhersteldiensten’ maken volgens Peeters te vaak misbruik van de dringende noodsituatie. Zo geven slotenmakers of loodgieters die dringend ter plaatse moeten komen "in veel gevallen" geen duidelijke informatie over hoeveel de klant zal moeten betalen, of laten klanten lang wachten omdat ze eigenlijk ergens anders gevestigd zijn dan ze tegenover de klant beweren.

Na de herstelling worden de klanten dan plots geconfronteerd met een excessieve rekening. Zo vertelde een gedupeerde op het Radio 2-programma ‘De Inspecteur’ dat hij met een loodgieter aan de telefoon een prijs had afgesproken van 120 euro, maar uiteindelijk het vierdubbele moest betalen. De andere had 600 euro moeten neertellen voor de vervanging van een slot.

Regelmatige praktijk

Volgens Peeters sluit dat aan bij de vaststellingen van de FOD Economie. Op een totaal van 76 gecontroleerde websites van slotenmakers, kregen er 53 afgelopen jaar een waarschuwing. Twee kregen een proces-verbaal en van één website werd de domeinnaam ingetrokken, zegt de minister.

Hij start nu een onderzoek naar de sector. "Ik laat mijn administratie een algemeen onderzoek voeren en wil ook bekijken hoe de regels kunnen worden aangescherpt", klinkt het. Daarbij wil hij ook de beroepsorganisaties betrekken, "want ook zij vragen dat de cowboys worden aangepakt", meent Peeters. Volgens de minister "wordt nog bekeken" of er gebruik kan worden gemaakt van mystery shopping, waarbij inspecteurs zich voordoen als klanten.

Duidelijke vermelding

Concreet wil de vicepremier een duidelijke vermelding van tarieven op de website verplichten, wat de transparantie ten goede moet komen. Klanten moeten daarnaast ook een bevestiging krijgen van de prijs vóór de herstelling wordt uitgevoerd, en er moet een duidelijke factuur komen met een toelichting bij de verschillende onderdelen van de interventie.