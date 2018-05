'Slimme apparaten' zijn niet veilig genoeg

De 'slimme apparaten' van de toekomst zijn niet veilig genoeg. Dat zegt Test-Aankoop na een test die het liet uitvoeren. Hackers slaagden er daarbij in om in te breken in een appartement, dat uitgerust en beveiligd was met slimme apparaten.

Het huis van een chinese vrijwilliger werd voor de test uitgerust met 19 'slimme apparaten', toestellen die verbonden zijn met het internet. Zo was de voordeur beschermd met een 'slim slot' en hing er ook een 'slimme camera'.

Slim slot

Test-Aankoop liet twee ethische hackers los op het appartement, en die slaagden erin om de helft van die toestellen vrij snel te hacken. Zo konden zij bijvoorbeeld het slot vanop afstand openen en de camera uitschakelen. Ook een kindertablet die in het appartement lag, kon gehackt worden.

In de andere helft van de toestellen konden ze niet inbreken of zou het teveel tijd in beslag genomen hebben. Toch concludeert Test-Aankoop dat er nog heel wat werk aan de winkel is.

Fabrikanten

"Fabrikanten van 'slimme toestellen' focussen teveel op features, en te weinig op de online veiligheid en bescherming van privacy", zegt woordvoerder Simon November aan VTM NIEUWS. "100 procent veiligheid is quasi onmogelijk, maar er moet een kloof gedicht worden."

November beseft dat heel wat van de toestellen die in het proefappartement aanwezig waren, voorlopig nog niet vaak voorkomen. "Dit is wel een wake-up call voor het huis van morgen", sluit hij nog af.