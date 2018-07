Slaperigheid achter stuur vaak onderschat

Bestuurders onderschatten het gevaar van slaperigheid achter het stuur. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde wijst daarop met enkele speciale acties langs de weg, zoals vandaag in Jabbeke.

Vooral jongeren tussen achttien en dertig overschatten zichzelf en denken dat vermoeidheid geen probleem is. Eén op de vijf verkeersongevallen heeft dan ook te maken met slaperigheid of met vechten tegen de slaap. En dat is zinloos, want een powernap van vijftien minuten kan wonderen doen. "Het is de enige remedie die werkt", zegt Nele Bollen van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

Wie even wil powernappen kan zich langs de kant van de weg parkeren of even halt houden op de snelwegparkings in Mannekesvere, Minderhout, Jabbeke of Ruisbroek. Daar worden speciale parkeerplaatsen voorzien.