Slagers met dood bedreigd

Zeker veertig Vlaamse slagers zijn de afgelopen weken op de één of andere manier bedreigd, wellicht door radicale vegetariërs of veganisten. Meestal houden ze het bij verwensingen via sociale media, maar soms gaan ze verder en worden er ruiten beklad en slagers met de dood bedreigd.

“Het probleem is dat een bepaalde groep van mensen ons bedreigt. Niet alleen mij, ook andere slagers”, klinkt het bij een slager die al bedreigd werd. “Het zijn veganisten en ik heb niets tegen veganisten, maar ik wil dat ze mij gerust laten, zoals ik hen ook gerust laat.”

Vooral via Facebook krijgen slagers veel verwensingen naar hun hoofd, onder meer over de mistoestanden in slachthuizen. Sommigen plaatsen camera’s in de beenhouwerij, en dat is nodig, klinkt het. "Er wordt niet alleen bedreigd, er worden bijvoorbeeld ook stickers geplakt op de vitrine of uitwerpselen in de brievenbus gegooid. En dan zijn er nog berichten waarin staat dat wij zouden moeten vermoord worden, zoals de dieren vermoord worden."

Ook in Frankrijk was er al agressie tegen beenhouwers, daar werden zelfs enkele vitrines ingegooid. Volgens de slagersbond zijn de voorbije weken zo’n veertig Vlaamse slagers bedreigd. Maar klacht indienen doen de meesten voorlopig niet.