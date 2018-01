Slachtofferzorg.be gelanceerd

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) lanceert de website www.slachtofferzorg.be. Op die website kunnen voortaan alle slachtoffers, nabestaanden en vrienden en familie van slachtoffers of getuigen terecht. De website wil slachtoffers en hun omgeving informatie, tips en ondersteuning geven op juridisch, praktisch en emotioneel vlak.

Al wie zelf of in zijn omgeving krijgt af te rekenen met een misdrijf, ongeval, ramp of aanslag zal op de website slachtofferzorg.be een schat aan informatie vinden. Zo wil de site een antwoord bieden op een aantal concrete vragen waar mensen na zo'n gebeurtenis mee kunnen zitten: Hoe verwerk ik een schokkende gebeurtenis? Wat moet ik regelen? Waar kan ik terecht? Hoe dien ik een klacht in? Hoe zit het met de schadevergoeding? Hoe praat ik met de media? Enzovoort.

Netwerk van hulp- en dienstverlening.

Volgens minister Vandeurzen is de website een "bijkomend instrument". Achter de website zit namelijk een netwerk van hulp- en dienstverlening. Concreet zullen er vanuit de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW's) en de justitiehuizen aanspreekpunten ingezet worden om de vragen mee op te volgen en kort op de bal te kunnen spelen. Het belang van een duidelijk aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met slachtofferschap werd ook benadrukt door slachtoffers en hulpverleners. Onder meer in de nasleep van de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016 gaven slachtoffers aan nood te hebben aan meer duidelijke informatie en een coherente en gestroomlijnde hulpverlening.

Terreur of rampen

Bedoeling is dat de website in de toekomst ook informatie zal aanbieden aan slachtoffers van noodsituaties op nationaal niveau zoals bij terreur of rampen. En op termijn zal de website nog verder uitgebouwd worden en worden themapagina's voorzien die specifieke informatie bevatten, bijvoorbeeld over seksueel geweld, rampen en terreur.