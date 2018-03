"Slachtoffers riepen af en toe stop"

Eén van de vier mannen die twee Nederlandse meisjes verkracht zou hebben dit weekend in Antwerpen heeft bekend dat de slachtoffers af en toe stop riepen. De man beweert dat hij met toestemming van de meisjes seks had in hun hotel, maar dat de andere mannen die toestemming niet gevraagd hadden. Hij ontkent dat hij de meisjes verdoofd zou hebben.

Twee Nederlandse meisjes van 21 en 22 jaar, gingen afgelopen vrijdag op stap in een Antwerpse discotheek. De meisjes raakten aan de praat met vier mannen, waarna ze hen een lift naar hun hotel gaven. Daar zouden ze de meisjes drie uur lang verkracht hebben.

"Er was toestemming"

Een van de verdachten heeft nu toegegeven dat hij seks had met de meisjes. Hij zegt wel dat hij hen niet misbruikt heeft. “Hij zegt dat er toestemming was voor alles”, laat zijn advocaat Luc Verheyen aan VTM NIEUWS weten. “Hij geeft ook toe dat er geroepen is: "Stop, stop", maar hij zegt vooral dat er toestemming was. En wanneer hij zegt: "Stop, stop", dan gaat het vooral in de richting van wat andere mensen hebben gedaan. Dan kan men zich natuurlijk de vraag stellen: waarom is men dan doorgegaan?”, klinkt het.

"Geen verdovende middelen"

De meisjes werden versuft wakker. Volgens hen hebben de mannen iets in hun drankje gedaan. Dat klopt niet volgens de advocaat van de verdachte. “Hij zegt dat er alleen alcohol is gedronken”, gaat de advocaat verder. “Hij voelde zich ook wel een beetje dronken, maar ik denk dat alcohol wel andere effecten heeft dan bepaalde producten. Hij zegt dat hij geen verdovende middelen heeft gebruikt.”

Raadkamer

De drie andere verdachten ontkennen dat ze iets met de verkrachting te maken hebben. De vier verschijnen vrijdag voor de raadkamer.

