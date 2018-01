De dodelijke slachtoffers van de explosie in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Het gaat om een Belg van 39 en een Afghaan van 26 jaar. Dat bevestigt het parket aan VTM NIEUWS.

"Het betreft een 26-jarige man van de Afghaanse nationaliteit, asiel zocht in ons land", zegt Ken Witpas van het parket van Antwerpen. "Zijn reden van aanwezigheid ter plaatse is nog onbekend. Het andere slachtoffer is een 39-jarige man van Belgische nationaliteit. Hij is de bewoner van een van panden."