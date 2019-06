Slachtoffers en nabestaanden dienen klacht in tegen bedrijf dat legionella veroorzaakte

De slachtoffers van de legionellabacterie in Evergem en omstreken gaan samen klacht indienen bij het parket. Dat meldt VTM Nieuws. Ze hopen zo sneller een mogelijke schadevergoeding te incasseren en informatie te krijgen over het onderzoek. Nu weten ze nog van niets, zeggen ze.

De legionella-uitbraak kostte aan twee mensen het leven, in totaal werden 32 mensen ziek. De bron van de besmetting was de papierfabriek Stora Enso in de haven van Gent.

Tania Braeckman

De neef van Tania Braeckman overleed aan de legionellabacterie. Overmorgen heeft ze samen met de andere slachtoffers een afspraak met een advocaat. De papierfabriek maakte vorige week zelf bekend dat bij hen legionella gevonden werd.

“We nemen een gemeenschappelijke advocaat die voor ons zal pleiten”, aldus Braeckman. “Zo willen we laten zien dat we ons niet gaan laten doen. Wij hebben een dierbare verloren, we willen dus dat de zaak vooruitgaat.”

Vorige week werden ze al eens uitgenodigd op een infovergadering, maar de onduidelijkheid blijft. “We krijgen nul komma nul info. Zij zeggen dat ze alle info al gegeven hebben. Het onderzoek loopt en daar moeten we het nu mee doen. Dat vind ik jammer, want iedereen stelt zich enorm veel vragen.”

Mario Paelinck

Mario Paelinck raakte twee jaar geleden besmet met legionella, hij lag toen weken in een coma. Hij woont ook in Evergem en heeft een winkel in de buurt van de Gentse haven.

De man wil weten waardoor hij besmet geraakte en of er een verband is met de uitbraak van vorige maand. “Samen staan we sterk. Voor mij gaat het niet om de schadevergoeding, ik wil dat er in de toekomst geen slachtoffers meer vallen. Het moet stoppen. Iedereen denkt dat legionella niets is, maar het effect op je leven is enorm.”

Voor hun gemeenschappelijk advocaat, meester Frank Scheerlinck, is het nog even afwachten. “Ik wil eerst 100 procent duidelijkheid over wie ik vertegenwoordig”, zegt hij. “Eens ik een beeld heb over de slachtoffers kan ik pas bekijken welke kwalificaties en schadevergoedingen daarbij horen.” Woensdag komt meester Scheerlinck om 16 uur met de slachtoffers samen in de Germinal in Evergem.

“Ik hoop tegen dan duidelijkheid te hebben.” Voor meester Scheerlinck is er alvast geen twijfel dat een schadevergoeding mogelijk is, “Absoluut. Je zit met een bedrijf die communiceert, men zegt: ‘Ik ben schuldig’. Dan moet men ook de verantwoordelijkheid aanvaarden. Een schadevergoeding is absoluut aan de orde. Moest ik momenteel aan de overkant zitten, wetende dat het bedrijf communiceert, ik zou direct denken aan die vergoedingen. En men zal wel kapitaalkrachtig genoeg zijn om de slachtoffers te vergoeden. Op strafrechtelijk vlak is het nog afwachten, ik heb het dossier nog niet kunnen inkijken. Dus het is nog niet duidelijk of er al dan niet een fout gemaakt is en hoe groot die zou kunnen zijn.”