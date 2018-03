"Slachtoffers 22/3 nog steeds in de kou"

Twee jaar na de aanslagen van 22 maart staan de slachtoffers nog altijd in de kou. Dat zegt Sebastien Bellin, de ex-basketter die zwaar gewond raakte in Zaventem. Hij verloor bijna zijn been. Het gevoel in zijn linkervoet zal waarschijnlijk nooit terugkeren. Maar het is een eenzame strijd, zegt hij aan VTM NIEUWS.

Sebastien Bellin traint nog elke dag. Vroeger was hij profbasketter, zelfs nog aanvoerder van onze nationale ploeg. De basisoefeningen van toen, zijn nu hard labeur. “Ik zal voor de rest van mijn leven gehandicapt zijn. Maar gehandicapt, betekent niet dat je niets meer kan. Het betekent gewoon dat het moeilijker is.”

Motivatie

Na de aanslag op Zaventem ging een foto van Bellin de wereld rond. Een zwaargewonde man, 2 meter en 6 groot, bloedend op de grond, zijn linkerbeen helemaal aan flarden. “De grootste explosie ging langs hier. Mijn been werd gewoon weggeblazen. Dus ik ben alle gevoel kwijt van hier tot helemaal beneden.”

(Lees verder onder de foto)

Na elf operaties en een zware revalidatie is Bellin nu terug aan het werk bij basketbalclub Spirou Charleroi. Niet langer als speler, maar als manager. “Weet je, de discipline, de opoffering. Ik ben er zeker van dat heel veel van de dingen die ik in het basketbal geleerd heb me geholpen hebben om de situatie waarmee ik geconfronteerd werd op 22 maart te overwinnen.”

Juridische strijd

Ondertussen voert zijn advocaat een juridische strijd. Er is veel onduidelijkheid over de toekomst. Nu, net voor de herdenking van de aanslagen, is er nieuws over het beloofde pensioen voor de slachtoffers en hun familie.

“We hebben dit ook nog nooit meegemaakt hier in België, dus daar is ook wel ergens een begrip voor en dat kunnen wij wel opbrengen”, aldus advocaat Anthony Mallego. “Maar nu zijn we twee jaar later en nu nog moeten wij altijd zelf alle stappen zetten, zelf ons informeren en dat is toch wel zeer frustrerend voor mijn cliënt.”

“Bij elke verjaardag van 22 maart zullen er een aantal tegemoetkomingen zijn. Maar dat is geen lange termijn. Lange termijn betekent: kijk, dit hebben we beslist, dit is wat we voor jou kunnen doen. En dan gaan we verder. Maar tot het concreet wordt, is het enkel show. En het is zwaar om als slachtoffer te beseffen dat je enkel op jezelf kan rekenen.”