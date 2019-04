Slachtoffer veroordeelde 'tindercipier' getuigt

Yannick M., een cipier uit Brugge heeft 7 jaar effectieve celstraf gekregen omdat hij elf vrouwen heeft mishandeld. Hij had hen allemaal op de datingapp Tinder leren kennen. Allemaal vielen ze als een blok voor zijn charmes, maar na een paar afspraakjes sloeg hij helemaal om. Yannick M. (26) maakte zich onder andere schuldig aan belaging, slagen, doodsbedreigingen, wederrechtelijke vrijheidsberoving en verkrachting. Aan VTM Nieuws doet één van zijn slachtoffers, voor de camera, haar verhaal.

Sinds 2014 vielen elf vrouwen voor de charmes van de 26-jarige Yannick M. De man deed er dan ook alles aan om de jonge blondines het hof te maken.

Hij kocht bloemen en vroeg voor één van hen zelfs een plaatje aan op de radio. Al snel kwam de ware aard van de man echter naar boven. In de zomer van 2017 werd de cipier een eerste maal aangehouden. Hij had toen al drie slachtoffers gemaakt. De meisjes werden zo hard geterroriseerd, dat ze niet naar de politie durfden te stappen.

Verkrachting en belaging

Na amper enkele dagen kwam de cipier al opnieuw voorwaardelijk vrij. Hij verviel snel in z’n oude gewoontes en zou nog acht andere meisjes verleiden. Ook zij werden verkracht, belaagd en geslagen door M. Eén slachtoffer werd verkracht, toen ze weigerde om de afwas te doen. Een ander meisje werd naakt op straat gezet.

De cipier werd ook veroordeeld, omdat hij één slachtoffer bewust besmette met herpes. Toen de politie lucht kreeg van de nieuwe feiten, vloog Yannick M. opnieuw achter de tralies. Hij zit intussen een jaar in voorhechtenis. “De eerste gerechtsdeskundige noemde hem een psychopaat, maar of hij dat daadwerkelijk is wil ik nog in het midden laten”, sprak de procureur in de Brugse rechtbank. “Hij is wel een zeer extreme en egocentrische narcist met een hoge kans op recidive. De beklaagde heeft gelachen met de kansen die er geweest zijn. Hij moet nu boeten.”

Zeven jaar cel

De rechtbank in Brugge legde Yannick M. vanmorgen 7 jaar cel op. Negen slachtoffers stelden zich burgerlijke partij en kregen samen zo’n 40.000 euro aan schadevergoedingen toegekend.

De meisjes reageren tevreden op de uitspraak. “We hadden dit ergens niet verwacht, ook al waren het bijzonder zware feiten”, zegt de 21-jarige Silke, die zelf twee maanden contact had met Yannick M. “We kunnen ons zeker vinden in het vonnis. We moeten ons sterk houden en blijven doorgaan. Ik word op vandaag nog steeds begeleid en zal die begeleiding ook nog enige tijd verderzetten.” Yannick M. werd meteen ontslagen door het Gevangeniswezen, toen de feiten aan het licht kwamen.