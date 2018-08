Slachtoffer racisme Pukkelpop: "Dronken zijn is geen excuus"

Een van de vrouwen die op Pukkelpop werd lastiggevallen, heeft gereageerd. Ze vertelt over de jongeren die een Nederlands lied zongen over Congo.

“Het is de eerste keer dat ik me belaagd voelde in groep in een omgeving waar we waren om ons te amuseren”, zegt Sarah aan RTL-TVI. “Er waren mensen die foto's wilden nemen met ons en mensen die een lied in het Nederlands zongen over Congo. Het was echt verschrikkelijk.”

De jongeren zouden teveel gedronken hebben, maar dat is voor de vrouw geen excuus.

Pukkelpop heeft al gereageerd op het incident. De festivalorganisatie laat weten dat ze het racistisch gedrag "niet tolereren".

