Slachtoffer homejacking (88) getuigt: "Toen ik bewoog, richtte hij revolver op mij"

Een 88-jarige man is woensdag het slachtoffer geworden van een brutale home invasion in Sint-Job-in-’t-Goor. Het slachtoffer werd omver geduwd en kreeg enkele stompen en een vuurwapen tegen zijn hoofd gericht. De buit: amper 150 euro en een oude gsm. Het parket van Antwerpen is met een onderzoek gestart. "Ik weet niet of ooit nog naar huis ga mogen, gerust ben ik er niet meer in", zegt hij aan VTM NIEUWS.

Het slachtoffer was op woensdagmorgen 29 mei in zijn voortuin aan het werk. Hij wandelde rond 10 uur met zijn rollator naar zijn tuinhuis en daarna naar de keuken. “Ik had net wat gesproeid buiten en wilde terug naar binnengaan”, zegt Joseph De Beuckelaer. “Ik wandelde met mijn rollator naar de achterdeur die ik op slot had gedaan. Toen ik de sleutel in het slot stak, ben ik overvallen. Ze hebben me naar binnen gesleurd en hebben een pistool tegen mijn hoofd gericht.”

“De twee aanvallers, die zich vermomd hadden met een doek of een sjaal, trokken de man mee naar binnen”, vertelt Kristof Aerts van het parket Antwerpen. “Daar kreeg het slachtoffer opnieuw een slag in het aangezicht en tegen zijn romp. Een van de daders trok ook een pistool en hield dat tegen zijn hoofd.”

De tweede verdachte doorzocht ondertussen de hele woning. Daarna sloegen de daders op de vlucht met een buit van amper 150 euro, een oud gsm-toestel en een rijbewijs. Het slachtoffer kon zelf de hulpdiensten bellen en werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

“Het parket Antwerpen tilt zwaar aan deze feiten, waarbij een oude weerloze man op klaarlichte dag het doelwit is van zwaar geweld”, aldus Aerts.