Slachtoffer: "Hij wilde mijn leven verpesten"

"Plots kreeg ik berichten op Facebook van onbekende mannen met oneerbare voorstellen", zegt Els, een van de slachtoffers die anoniem wil getuigen. Haar naaktfoto's staan op het geheime forum dat VTM NIEUWS en het Nederlandse RTL NIEUWS ontdekten. De foto's werden genomen door haar ex-partner, die ze daar plaatste uit wraak voor de stukgelopen relatie.

Honderden Vlaamse meisjes zijn, zonder dat ze het weten, het slachtoffer van een ondergronds netwerk dat naaktfoto’s en -filmpjes uitwisselt. Dat blijkt uit een onderzoek van VTM NIEUWS en het Nederlandse RTL NIEUWS. In totaal circuleren er meer dan 5.000 naaktfoto’s op de afgeschermde website, die door duizenden gebruikers worden geruild en verhandeld. Het parket is een onderzoek gestart nadat VTM NIEUWS het gerecht op de hoogte heeft gebracht.

Ook de naaktfoto's van Els (niet haar echte naam) staan op het forum. Zij wilde anoniem getuigen aan VTM NIEUWS. "Op het moment dat die foto's gemaakt zijn was ik 21 jaar oud. Mijn partner was toen 24", vertelt de jonge vrouw. "Op een bepaald moment hebben wij ruzie gehad en dan hebben we het bijgelegd. Van het ene kwam het andere. Toen heeft hij me die vraag gesteld. Ik was op dat moment kwetsbaar en ik heb ik dat toegestemd. Het gaat om foto's waarop hij me in een bepaalde pose heeft gezet of me gevraagd heeft om zo te liggen. Hij heeft naaktfoto's van mij gemaakt."

Nooit gezien

Nadat de foto's gemaakt werden, heeft Els ze nooit meer teruggezien. "Ik heb ze zelfs nooit allemaal gezien tijdens onze relatie", vertelt ze. "De dag waarop ik de relatie heb beëindigd, is hij in huilen uitgebarsten. Dan heeft hij tegen mij gezegd: 'Ik ga uw leven verpesten, ik ga die foto's doorsturen naar iedereen die ik ken. Ik ga ze online zetten'."

De jonge vrouw vertrouwde haar toenmalige partner honderd procent en had nooit verwacht dat hij dat ook echt zou doen. "We hadden zo'n hechte band dat ik nooit had gedacht dat hij zoiets zou doen", zegt ze.

Berichten op Facebook

Het was pas enkele maanden later dat ze ontdekte dat de foto's wel degelijk op het internet circuleerden. "Een aantal maanden later kreeg ik berichten op Facebook van onbekende mannen met oneerbare voorstellen. Sommigen wilden me wel waarschuwen. Ik kwam uiteindelijk zelf op die site terecht waar ik dan enkele foto's zag. Ook mijn naam, voornaam en initialen stonden erbij. Zelfs mijn woonplaats stond erbij. Op die manier konden mensen me ook op Facebook heel makkelijk terugvinden."

Geschokt

"Het was echt zijn bedoeling om mijn leven te verpesten en mij te vernederen. Hij gebruikte het ook als middel om mij te chanteren", zegt Els. "Ik ben hysterisch geworden. Ik heb op de grond zitten huilen, wenen, slaan. Mijn moeder heeft uiteindelijk naar mijn werk gebeld om te zeggen dat ik niet kon gaan omdat ik zo geschokt was dat zoiets kon gebeuren."

Slachtoffer

Pas later besefte Els dat ze zich niet schuldig moest voelen omdat ze die foto's had gemaakt. "Ik ben tot het besef gekomen dat ik eigenlijk het slachtoffer ben. Ik heb die foto's laten nemen in een intieme sfeer met een partner die ik honderd procent vertrouwde en waarvan ik dacht dat die er niets mee verkeerd zou doen. Pas achteraf bleek dat niet zo te zijn. Ik vind dat dat veel meer zegt over mijn partner die dat gedaan heeft, maar ook over de mensen die daarnaar kijken en die mij lastigvallen. Zij kijken op die sites, ik hou me daarmee niet bezig."