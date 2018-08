Skiën tijdens paasvakantie? Nu boeken is de boodschap!

In heel wat Europese landen valt de paasvakantie in 2019 samen, waardoor heel wat accomodaties in de skigebieden snel volzet zullen zijn. Reisorganisaties raden dan ook aan niet te lang te wachten met boeken.

Doordat zowat heel Europa op hetzelfde moment paasvakantie heeft, staat er een druk op de beschikbare capaciteit voor wie wil gaan skiën in die periode. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Grote accomodaties

“Bepaalde accomodaties, zoals appartementen voor grotere groepen of locaties dicht bij de skilift, zullen sneller volgeboekt zijn dan andere jaren”, bevestigt Koen Van Den Bosch van de Vlaamse Vereniging van Reisbureaus (VVR) aan VTM NIEUWS. “Ook mensen die elk jaar opnieuw naar dezelfde plaats gaan, leggen die reis al lang op voorhand vast. Het is dus raadzaam om nu al te boeken.”

Vroegboekkortingen

De boekingen voor het winterseizoen zijn al gestart en heel wat touroperatoren bieden hun klanten nog vroegboekkortingen. “Er is al veel gereserveerd, vooral de accomodaties vlakbij de pistes gaan er vlug uit”, zegt Van Den Bosch. “Voorlopig zijn de prijzen nog interessant, maar het zou natuurlijk kunnen dat die onder druk komen te staan als het aanbod beperkter wordt.”

De paasvakantie start volgend jaar op 8 april, Pasen zelf valt aan het eind van de vakantie, op 21 april.