Sint-Lievens-Houtem meet schade op

Door de wateroverlast en modderstromen van gisteravond in het Oost-Vlaamse Sint-Lievens-Houtem is een tiental woningen zwaar getroffen. Dat zegt burgemeester Lieven Latoir. "De schade is op klaarlichte dag nog wat duidelijker. We moeten een nieuwe studie maken hoe we dit kunnen voorkomen en gaan zeker de vraag stellen naar tussenkomst van het rampenfonds", aldus Latoir.

Het gemeentelijk rampenplan werd rond 20.10 uur afgekondigd. Verschillende straten stonden blank en waren door modderstromen volledig afgesloten voor alle verkeer. De brandweer werkte tot in de nacht om de belangrijkste straten en kruispunten vrij te maken.

"Rond 2 uur waren de voornaamste werken beëindigd om de grotere wegen vrij te maken", vertelt burgemeester Latoir. Het rampenplan is intussen dan ook weer afgeblazen.

"Vandaag moeten nog verschillende zijtakken aangepakt worden. Veel mensen zijn nu nog bezig om hun eigen woning en opritten vrij te maken van modder. Een tiental woningen is zwaar getroffen, waarbij water en modder de volledige benedenverdieping hebben bevuild."

Woningverzekering

Wie schade leed door de wateroverlast of modderstromen moet die in eerste instantie aangeven bij de woningverzekering. De inwoners worden echter verzocht hun schade te melden aan de gemeente. "We gaan zeker de vraag stellen naar tussenkomst van het rampenfonds", zegt de burgemeester.

"We moeten ook nog de gegevens van het KMI krijgen hoe zwaar de bui geweest is. Het was een zeer plaatselijke bui blijkbaar, met ongelofelijk grote hoeveelheden regen die in één keer naar beneden kwamen. In de gemeente zijn er normaal andere plaatsen die meer gevoelig zijn voor erosie en wateroverlast, waar er gisteren geen problemen waren."

