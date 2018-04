Sexting op zich is niét het probleem

Sexting, het versturen van naaktfoto’s via de smartphone, is op zich geen probleem. “Het wordt pas een probleem als ze onder druk genomen worden of als ze worden doorgestuurd”, zegt onderzoeker Joris Van Ouytsel van de Universiteit Antwerpen.

Honderden Vlaamse meisjes zijn, zonder dat ze het weten, het slachtoffer van een ondergronds netwerk dat naaktfoto’s en -filmpjes uitwisselt. Dat blijkt uit een onderzoek van VTM NIEUWS en het Nederlandse RTL NIEUWS. In totaal circuleren er meer dan 5.000 naaktfoto’s op de afgeschermde website, die door duizenden gebruikers worden geruild en verhandeld. Het parket is een onderzoek gestart nadat VTM NIEUWS het gerecht op de hoogte heeft gebracht.

Maar sexting op is op zich geen probleem. Het is een normaal onderdeel van opgroeien. “Het is voor jongeren een bijkomende manier geworden om hun seksualiteit, hun seksuele identiteit te verkennen. Het voldoet ook op een manier aan de behoeften die ze hebben tijdens de puberteit”, legt Van Ouytsel uit.

Sexting is dus geen probleem, tenzij het onder druk gebeurt. “Dat is vaak het geval”, legt de onderzoeker uit. “Meisjes zijn vaak bang dat ze hun relatie zullen verliezen als ze geen foto’s van zichzelf sturen.”

Aandringen

Daarnaast is er ook het fenomeen waarbij er steeds wordt aangedrongen. “Met herhaaldelijk opmerkingen te geven als ‘zie je me wel nog graag?’ of ‘ ik mis je, ik wil je gewoon zien’ of zelfs – nadat ze eerst zelf een naaktfoto gestuurd hebben – ‘nu jij’, zet je ook druk”, zegt Van Ouytsel. “Die druk is niet expliciet, maar die is er wel.”

Reputatieschade

Als foto’s online worden geplaatst, gedeeld worden op fora of in WhatsApp-groepen, zorgt dat voor reputatieschade. “Soms is het zelfs al genoeg om te zeggen aan mensen dat een meisje naaktfoto’s gestuurd heeft om die schade te veroorzaken.”

Vertrouwen geschonden

Het vertrouwen wordt enorm hard geschonden als zulke foto’s worden gelekt, zeker als het gaat om iemand die je goed kent. “Vaak gaat het dan om iemands eerste lief die foto’s lekt. Dat kan een grote mentale impact hebben”, vertelt de onderzoeker. “Het is dan ook niet onlogisch dat het wordt gelinkt met depressie, gevoelens van angst en later ook spijt.”

Meer weten?

Zijn jouw naaktfoto's verspreid? Hier vind je meer informatie over waar je terecht kan.