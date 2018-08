Servisch gezin in Steenokkerzeel gerepatrieerd

Het beroep van het Servische gezin dat in het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel opgesloten zit, is afgewezen. Het gezin kan en zal worden gerepatrieerd, meldt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) heeft een uitspraak gedaan in het dossier. De Raad volgt de Dienst Vreemdelingenzaken en heeft de vraag tot schorsing verworpen, aldus Francken.

Het gaat om een gezin uit Servië met vier kinderen. Het gezin is uitgeprocedeerd en verblijft sinds 2013 illegaal in ons land. Twee keer werden ze in een open gezinswoning ondergebracht in afwachting van hun repatriëring, maar telkens namen ze de benen.

Gesloten centrum

De opvang van uitgeprocedeerde gezinnen in een afgesloten deel van de site in Steenokkerzeel is sinds begin augustus mogelijk. Er kunnen tot vier gezinnen opgevangen worden. Ze kunnen er tot een maand opgesloten blijven terwijl de overheid de terugkeer naar hun land van herkomst voorbereidt. Tegen de opsluiting van het gezin in het centrum van Steenokkerzeel kwam heel wat protest, onder meer van het Belgische middenveld.

Ook afgelopen weekend kwam er protest. Twee halfnaakte actievoerders hebben een deel van het bloementapijt op de Grote Markt in Brussel beschadigd uit protest tegen de opsluiting van het gezin. “Ceci n’est pas un scandale, enfermer des enfants ça l’est", stond op het spandoek dat ze droegen. Ook op hun lichaam stond dezelfde boodschap geschreven. Op hun ruggen stond de niet mis te verstane boodschap “Shame on you, Belgium.”

Dringende noodzakelijkheid

De beroepsprocedure van het Servische gezin bij de RVV was er een van 'uiterst dringende noodzakelijkheid' of UDN, een kortgedingprocedure, verduidelijkt het kabinet-Francken. De procedure werkte schorsend: zolang het beroep niet verworpen was, mocht het betrokken gezin niet gerepatrieerd worden. Nu kan de repatriëring dus wel doorgaan. Komt het nog tot een procedure ten gronde - wat dan in eerste instantie bij de RVV moet gebeuren - werkt die niet langer opschortend.

Datum

Omwille van veiligheids- en organisatorische redenen kan het kabinet-Francken niet communiceren over de datum van repatriëring. Het is in elk geval zo dat het gezin wettelijk gezien maximaal een maand in het gesloten centrum mag verblijven. Het Servische gezin kwam er vorige week dinsdag aan.