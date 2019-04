Serieverkrachter verschijnt voor rechtbank: "Hij is erger dan Ronald Janssen"

Voor de correctionele rechtbank van Hasselt heeft de openbare aanklager een celstraf van zes jaar gevorderd voor een 29-jarige man die tussen mei 2013 en december 2016 via het internet met negentien escortdames afsprak en met hen naar het Vogelsanckbos in Heusden-Zolder reed, waar hij hen zou hebben afgeperst, verkracht en met de dood bedreigd. Bij een mannelijke escort ging het alleen om afpersing.

De man uit Heusden-Zolder ontkent de tenlasteleggingen. "Ik had de vrouwen alleen te weinig betaald, terwijl ik een veel groter bedrag beloofd had", zei hij voor de rechtbank. Twee slachtoffers waren persoonlijk aanwezig op het proces. Een van hen had haar partner bij en die sprak de beklaagde tijdens een korte schorsing even aan in de gang van het gerechtsgebouw.

Bedreiging

De beklaagde was van oordeel dat hij bedreigd werd en deed meteen zijn beklag bij de openbare aanklager, die op haar beurt de partner van deze burgerlijke partij interpelleerde. Het aanwezige veiligheidspersoneel controleerde vervolgens de rugzak van die partner, maar vond niets bezwarends. Vervolgens mocht die partner opnieuw het proces in de zittingszaal bijwonen. Naast de hoofdbeklaagde stond een veertiger uit Heusden-Zolder mee terecht, die betrokken was bij de afpersing van de mannelijke escort. Hij riskeert daarvoor tien maanden cel.

6 maanden

De openbare aanklager haalde in een heel uitgebreid betoog elk van de twintig slachtoffers aan en wat de beklaagde met die slachtoffers had gedaan. De beklaagde beweerde dat hij zijn geld terugvroeg, omdat hij niet tevreden was met de dame die op de afspraak verscheen.

"Hoeveel pech kunt ge hebben dat ge negentien keren teleurgesteld zijt? Toch bleef hij via de website Redlights afspraakjes maken. Wellicht omdat hij zo in dat beperkte milieu kon blijven doordoen.In een rosse buurt begeeft hij zich immers in de openbaarheid en riskeert hij confrontatie met pooiers", zei de openbare aanklager.

"Op twee USB-sticks had hij niet alleen een lijst met de vrouwen staan, maar ook foto's met stapeltjes biljetten van 50 en 500 euro op het stuur van een Mercedes. Uit zijn internethistorie bleek dat hij op Google zocht naar illegale wapens of antwoorden op vragen zoals 'Is prostitutie strafbaar in België? '."

Uit het onderzoek door de gerechtspsychiater bleek dat de 29-jarige man geen psychopaat is en geen persoonlijkheidsstoornis heeft. Hij heeft wel een immature en narcistische persoonlijkheid en heeft geen empathie met anderen. "Een paar dagen voordat hij meerderjarig werd, had hij eens afgesproken met een prostituee, die hij tot seks gedwongen had. Als 15-jarige pleegde hij diefstallen met geweld", zo schetste de aanklager de antecedenten van de beklaagde.

