Seriemoordenaar Hardy vraagt Cassatie aan

Seriemoordenaar Renaud Hardy (55) heeft cassatieberoep aangetekend tegen zijn levenslange veroordeling door het hof van assisen. Dat bevestigt zijn advocaat aan VTM NIEUWS.

De termijn om cassatie aan te vragen, verloopt over een paar dagen. “Als we niet tijdig een cassatieberoep zouden aanvragen, is er geen kans op slagen”, zegt de advocaat van Hardy, Frédéric Thiebaut, aan VTM NIEUWS. “Nu hebben we een periode van twee maanden om te kijken welke middelen we kunnen aanwenden om cassatie te bekomen.”

Levenslang De Mechelaar - een Parkinsonpatiënt - had die straf op 8 maart gekregen voor de moorden op Maria Walschaerts (82) in mei 2014 en op zijn ex Linda Doms (51) op 17 september 2015, en voor twee moordpogingen op Annie H. (68) en op actrice Veerle Eyckermans (55). In aanloop van het assisenproces had hij de feiten bekend.

De volksjury had geen enkele verzachtende omstandigheid aanvaard om Hardy iets anders dan de maximale straf te geven. Daarnaast staat hij ook nog vijftien jaar ter beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank.

