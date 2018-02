Seriemoordenaar Hardy bekent

De Mechelse seriemoordenaar Renaud Hardy heeft de twee moorden en de twee moordpogingen bekend waarvoor hij in februari voor assisen zal verschijnen. Hij deed dat in november al, maar het nieuws raakt nu pas bekend in aanloop naar het assisenproces. Dat bevestigt Walter Damen, de advocaat van de burgerlijke partij, aan VTM NIEUWS.

Hardy is een Mechelaar van 55 en is parkinsonpatiënt. In 2015 filmde hij zelf hoe hij zijn ex-vrouw urenlang had vernederd en verkracht tot ze stierf.

Hardy wordt verder nog verantwoordelijk geacht voor de dood van een vrouw (82) uit Leest. Daarnaast zou hij ook geprobeerd hebben om nog twee andere vrouwen te vermoorden, onder wie actrice Veerle Eyckermans. De Mechelaar probeerde haar dood te slaan, maar ze kon ontsnappen. Hardy ontkent dat, maar speurders konden hem via DNA-sporen wel linken aan de feiten.

Het assisenproces start na de krokusvakantie en zal drie weken duren. Hardy riskeert een levenslange gevangenisstraf.

