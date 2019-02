Claudy Pierret, de man die volgens onderzoeksjournalisten mogelijk de moordenaar is van Sally Van Hecke, heeft ooit in een opsporingsprogramma getuigd over een andere moord. Een moord die hij zelf had gepleegd, zo bleek later. Dat hebben de makers van het VTM-programma 'Cold Case' ontdekt.

Na die getuigenis in 1999, kwam er een tip binnen die Pierret linkte aan de moord op Sally Van Hecke, maar die tip heeft nooit iets opgeleverd.