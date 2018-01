Sergio Herman opent nieuwe luxefrituren

Sergio Herman gaat ook vestigingen van zijn bekende 'Frites Atelier' openen in Gent en Brussel. Dat schrijven onder andere De Standaard en Het Nieuwsblad. Herman opende al frituren in Nederland en vorig jaar kwam er een in Antwerpen.

Het concept van 'Frites Atelier'? Belgische frieten met een gastronomisch kader. Zo zijn de snacks die bij de frieten horen, net als de sauzen, net iets luxueuzer dan we gewend zijn, en dus ook iets duurder.

Er zijn al 'Frites Ateliers' in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Antwerpen. Wanneer of waar de frituren in Gent en Brussel er komen is niet duidelijk. Na deze twee steden wil Herman nog een frituur openen in Zaventem

