Seksueel wangedrag artsen zonder grenzen

Artsen zonder Grenzen werd in 2017 geconfronteerd met 24 gevallen van seksueel misbruik of ongewenst seksueel gedrag binnen de eigen organisatie. Dat heeft de medische hulporganisatie bekendgemaakt.

Artsen zonder Grenzen zegt in totaal 146 klachten of meldingen te hebben ontvangen. "In veertig gevallen bleek er na een intern onderzoek sprake te zijn van misbruik of ongewenst gedrag", zegt de organisatie in een persbericht. In 24 van de 40 bleken de feiten seksueel van aard te zijn. De ngo telt wereldwijd meer dan 40.000 vaste medewerkers. De cijfers komen er op een moment dat de humanitaire sector wordt opgeschrikt door onthullingen over het seksueel misbruik dat gepleegd werd door medewerkers van de hulporganisatie Oxfam.

The Charity Commission, de Britse instelling die toeziet op liefdadigheidsinstellingen, heeft een onderzoek opgestart naar de manier waarop Oxfam in 2011 het seksschandaal in Haïti heeft aangepakt.

Foto: archief