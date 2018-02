'Seksslavin' Hardy getuigt op assisenproces

In het assisenproces tegen vermeend seriemoordenaar heeft vandaag Doris C. getuigd. C. had een seksuele relatie met Hardy waarin zij een seksslavin voor hem was. Hardy gaf de moord op Linda Doms aan C. toe en zei dat hij ontgoocheld en een beetje gefrustreerd was omdat Doms geen seks met hem wilde.

De getuigenis van C. verliep heel moeizaam, op veel vragen kwamen voorwaardelijke antwoorden of "ik weet het niet". Voorzitter Dirk Thys moest haar enkele keren duidelijk maken dat ze onder eed stond, en, ondanks de lastige vragen uit de privésfeer, toch naar waarheid moest antwoorden.

Seksuele relatie

De vrouw leerde Hardy al eind jaren 80 kennen, en het kwam al snel tot een seksuele relatie. Iets later was er sprake van seksfeestjes, maar na een drietal jaar werd het contact plots afgebroken. Het was pas in april 2013 dat Hardy weer contact opnam.

"Hij vertelde me dat hij de ziekte van Parkinson had en hulp nodig had", aldus de vrouw. "Ik ging voor hem naar de winkel, maar al snel kwam het toen opnieuw tot een seksuele verhouding. In het begin wekelijks, tot dagelijks op het einde."

SM-praktijken

Met een lint of een sjaaltje werd de vrouw toen regelmatig gewurgd, ook op haar eigen vraag. "Maar met al die sm-praktijken ben ik nooit op de proppen gekomen", aldus de vrouw. "Het was het initiatief van Hardy, maar ik ging wel akkoord.”

Bang

“Als er dingen waren die ik niet wilde, dan heb ik dat wel gezegd. Hij reageerde daar toen kwaad op. Hij heeft me een keer heel hard geslagen omdat ik een sms-bericht had gelezen dat ik niet had mogen lezen." De voorzitter wilde van de vrouw weten of ze nooit bang was geweest van Hardy. "Ja, eigenlijk wel", reageerde ze. "Maar ik wist dat hij hulp nodig had - dat was mijn zwakke plek."