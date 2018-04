Scoutsleider zit achter naaktnetwerk

Een Truiense student en scoutsleider ligt aan de basis van het geheime online forum met naaktfoto's dat VTM NIEUWS aan het licht bracht. Dat schrijven Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Voyeurs wisselden er foto's uit van 142 Vlaamse meisjes en jonge vrouwen. Het Limburgse parket bevestigt aan VTM NIEUWS dat er een verdachte verhoord is, maar geeft verder geen details omdat nog niet alle slachtoffers geïdentificeerd zijn.

Vorige week bracht VTM NIEUWS, samen met het Nederlandse RTL, aan het licht dat honderden Vlaamse meisjes, zonder dat ze het weten, het slachtoffer werden van een ondergronds netwerk dat naaktfoto’s en -filmpjes uitwisselt. In totaal circuleren meer dan 5.000 naaktfoto’s op de afgeschermde website.

Het parket is een onderzoek gestart nadat onze journalisten het gerecht op de hoogte hebben gebracht. De Computer Crime Unit van de federale politie kwam snel op het spoor van een jonge Truienaar.

Oprichter

De man blijkt de oprichter van het ruilplatform te zijn. Hij maakte ook zelf foto's om ze te ruilen of te verkopen.

In totaal waren drieduizend gebruikers actief in de chatboxen. De naaktfoto's, van minder- en meerderjarigen, waren gesorteerd per provincie. Van de 142 bekende slachtoffers weet het overgrote deel niet eens dat hun foto's circuleren. De Truienaar werd dinsdag verhoord, maar is niet aangehouden.

