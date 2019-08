Scoutsleden die op zoek gaan naar een lief kunnen daarvoor vanaf nu terecht op de nieuwe website Scoutr.be. Daar kunnen ze gelijkgestemden vinden. In dit geval zijn dat dus leden van de jeugdbeweging tussen 16 en 30 jaar. In 1 dag zijn er al meer dan 1.000 gebruikers. "Dat bewijst dat er echt wel nood aan was," zegt ontwikkelaar Lode De Vlieger.