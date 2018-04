Scouts: "Eerste zorg zijn leden Truiense groep"

De nationale leiding van Scouts & Gidsen Vlaanderen is eerst en vooral bezorgd om de leden, medeleiding en ouders van een Truiense scoutsgroep. Een 23-jarige Truiense scoutsleider wordt in verband gebracht met een geheim online forum waarop naaktfoto's van Vlaamse meisjes en vrouwen gedeeld werden. De jongeman bekende de feiten al. "Wij zijn natuurlijk mee aangeslagen door dit nieuws, en keuren dit radicaal af", klinkt het bij de leiding.

De nationale koepel is contact aan het zoeken met de betrokken groep, maar weet voorlopig nog niet om welke groep het gaat. "Dat is natuurlijk ongemakkelijk, want zo kunnen we dit niet opvolgen", zegt woordvoerder Jan Van Reusel, woordvoerder van Scouts & Gidsen Vlaanderen.

Leiding bijstaan

"Welke zorg, begeleiding, ondersteuning of coaching is nu nodig bij leden, medeleiding en ouders, dat proberen we te weten te komen", zegt Van Reusel. "Mogelijke pistes zijn dat de leiding bijgestaan wordt bij de communicatie naar de ouders, of dat wij verdere begeleiding, bijvoorbeeld met slachtofferhulp, faciliteren."

Of de jongeman intussen uit de scouts gestapt is, kan Van Reusel niet bevestigen. "Het is alleszins mijn inschatting dat iemand die in zo'n zaak genoemd wordt, geschorst wordt voor de duur van het onderzoek. Op die manier kan iemand nog onmogelijk in de leiding staan, denk ik."

Nog onbekend

In Sint-Truiden zijn drie scoutsgroepen actief. De nationale leiding staat met de drie groepen in contact, maar in geen van de drie groepen weet men om wie het gaat. "Mogelijk gaat het om een oud-leider, maar dat weten we dus niet", zegt Van Reusel. "In dat geval is de context natuurlijk iets anders. Maar zowel zijn advocate als het parket geeft ons hierover voorlopig geen duidelijkheid."

Van Reusel wijst er ook op dat het voor de niet-betrokken scoutsgroepen ook moeilijk is om te communiceren naar ouders en leden zolang er geen duidelijkheid is.

Foto: archief