Schoolkinderen lopen salmonellavergiftiging op

In verschillende scholen in het zuiden van West-Vlaanderen en een school in Oost-Vlaanderen hebben kinderen een salmonella-infectie opgelopen. Een mogelijke oorzaak zou een maaltijd kunnen zijn die aan de kinderen geserveerd werd op school. In hoeveel scholen de infectie de ronde doet en hoeveel kinderen ziek geworden zijn, is momenteel nog niet duidelijk. Zorg en Gezondheid en het Federale Agentschap voor Voedselveiligheid onderzoeken samen met de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) de omvang en de oorzaak van de uitbraak.

“We hebben gisteren melding gekregen van salmonella-infecties bij kinderen in scholen in Pittem en Meulebeke", zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid. "Maar intussen weten we dat ook in andere scholen in de ruimere regio kinderen ziek geworden zijn. We zijn samen met de CLB’s gestart met het contacteren van alle scholen om in kaart te brengen waar de besmetting zich heeft voorgedaan en hoeveel kinderen er ziek geworden zijn. We doen ook enquêtes bij sommige kinderen en hun ouders om meer te weten te komen over wat ze wanneer gegeten hebben en welke symptomen ze wanneer gekregen hebben.”

Traiteur “Het Voedselagentschap is direct langs geweest bij de traiteur die het voedsel aan de twee scholen geleverd had", zegt Jean-Sébastien Walhin, woordvoerder van het FAVV. "Na inspectie kon voorlopig geen enkel oorzakelijk verband gelegd worden tussen deze onderneming en de zieke kinderen. Onze controleurs hebben een tiental monsters genomen die onderweg zijn naar het laboratorium van het Nationaal Referentiecentrum van Sciensano.”

De traiteurszaak zelf zit verveeld met de situatie. "Maar we geloven echt niet dat het van ons komt", vertelt zaakvoerder Hervé Vervaeck aan VTM NIEUWS. "We willen nu wel zo snel mogelijk duidelijkheid scheppen aan onze klanten en zijn alles aan het onderzoeken. Er vinden bij ons regelmatig controles plaats, maar er zijn nog nooit problemen geweest."

Patiëntenstop 44 schoolkinderen van twee scholen in West-Vlaanderen, in Pittem en Meulebeke liepen een vergiftiging op. Veertien van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Het Sint-Andriesziekenhuis heeft de handen vol met de patiënten en heeft daarom een patiëntenstop afgekondigd. "We hadden geen vrije bedposities meer binnen de afdeling pediatrie", vertelt hoofdarts Antonio Gazziano. "Eventuele nieuwe opnames worden doorverwezen naar andere ziekenhuizen binnen het netwerk, waar er wel bedden vrij zijn." Ook in een lagere school in het Oost-Vlaamse Lotenhulle liepen twintig kinderen een vergiftiging op. Vier van hen werden opgenomen in het ziekenhuis.

"Er werden in totaal veertien kinderen naar het ziekenhuis gebracht, drie onder hen zijn intussen naar huis", vertelt VTM NIEUWS-journaliste Nathalie Dyck. "De kinderen liggen dus al vier dagen in het ziekenhuis, allemaal met symptomen van zware uitdroging door braken en diarree."

Symptomen De symptomen van een salmonella-besmetting, zijn misselijkheid, braken en diarree. Soms kan koorts optreden. In bepaalde gevallen kan buikgriep ernstige gevolgen hebben zoals bijvoorbeeld uitdrogingsverschijnselen en kan een ziekenhuisopname nodig zijn.