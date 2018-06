Schoolkinderen hebben vaker drugs op zak

Jongeren blijven experimenteren met drugs, zelfs nadat ze de schoolpoorten binnenstappen. Of ze hebben alleszins verboden middelen op zak. Het aantal drugsfeiten zit bovendien in stijgende lijn. Tot die vaststelling komt CD&V-Kamerlid Franky Demon op basis van cijfers die hij opvroeg. “We evolueren naar duizend drugsfeiten per jaar op onze scholen. Dat is onrustwekkend”, zegt hij.

De voorbije drie jaar is het aantal drugsfeiten in onderwijsinstellingen opnieuw gestegen. “De provincie Antwerpen was lang koploper, maar is nu voorbijgestoken door Limburg en Oost-Vlaanderen. De meeste pv’s worden uitgeschreven voor drugbezit. “Terwijl heel wat leerlingen en studenten drugs op zak hebben, worden ze quasi nooit betrapt op het gebruik zelf”, licht Demon toe.

Joints op de middelbare school

Het merendeel van de feiten speelt zich af op de middelbare school. Op universiteiten en hogescholen worden er minder problemen vastgesteld. “Het hoger onderwijs wordt natuurlijk gekenmerkt door een hogere mate van vrijheid en zeer beperkte controle”, zegt Denon.

Cannabis staat met stip op één. In ongeveer vijf procent van de gevallen gaat het om XTC. Leerlingen roken dus liefst een joint.