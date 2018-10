School in Oudenburg ontruimd door gaslek

In Oudenburg is het centrum afgesloten voor verkeer en voetgangers door een gaslek. Het rampenplan wordt afgekondigd. Een school, een kinderopvang, een supermarkt en verschillende huizen zijn ontruimd. De brandweer en Infrax zijn ter plaatse.

Het lek in de Hoogstraat is nog niet gedicht. “De oorzaak is nog onduidelijk, maar de brandweer heeft effectief concentraties gas gemeten”, zegt woordvoerster Annemie Wittesaele van de lokale politie Kouter aan VTM NIEUWS. “Er is een veiligheidszone van 100 meter waar alleen hulpdiensten in mogen."

De stad Oudenburg laat op haar Facebookpagina weten dat de kinderen van de Vrije Basisschool Heilige Familie en kinderdagverblijf Oogappeltjes opgevangen worden in de sporthal, net als de buurtbewoners. Het lek ontstond om iets voor 9 uur, het is nog onduidelijk hoelang het zal duren voor het gedicht is.

Foto: Bart Boterman