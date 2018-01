School op stelten door klets op poep

Vier meisjes van de Mechelse middelbare school BIMSEM willen voorlopig niet meer naar de turnles, omdat de turnleraar een meisje op haar achterwerk kletste. Dat bevestigt de directeur van de school aan VTM NIEUWS. De leraar heeft zich al geëxcuseerd en de school zoekt naar oplossingen.

Het tienermeisje zou een tik gekregen hebben toen ze naar voren boog tijdens de les tafeltennis. Ze was zo geschokt dat ze nadien niet meer naar de turnlessen wou gaan. De leraar besefte dat hij in de fout gegaan was en bood zijn excuses aan. De school benadrukte daarna dat de leraar inderdaad een fout gemaakt had, maar een tweede kans verdiende omdat de man geen strafbare feiten gepleegd had.

Dat schoot bij het meisje in kwestie en de klasgenoten in het verkeerde keelgat. Geen enkel meisje wilde daarna nog naar de turnles. Er volgde een klasgesprek en de meeste leerlingen aanvaardden de excuses van de turnleraar.

Vier meisjes weigeren

Vier meisjes zijn echter nog niet zo ver en weigeren nog altijd om naar de turnles te gaan. Woensdag is pas de eerstvolgende turnles. De school werkt aan een oplossing en hoopt dat tegen dan de plooien zijn gladgestreken.

Deze namiddag volgt er alleszins een sessie relationele en seksuele vorming, waarin alle leerlingen zich assertief en weerbaar leren opstellen.