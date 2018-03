School ontruimd na eigenaardige geur

In Lennik, in Vlaams-Brabant, zijn 500 leerlingen van een school geëvacueerd na een eigenaardige geur. Dat bevestigt de brandweer aan VTM NIEUWS. In het computerlokaal merkten leerlingen een vreemde geur op en acht leerlingen begonnen te hoesten. Na onderzoek van de brandweer bleek er niets aan de hand te zijn.

Na de middag gingen de leerlingen naar het computerlokaal. Twee leerlingen merkten een penetrante geur op en begonnen te hoesten. Ze kregen ook ademhalingsproblemen. Uiteindelijk kwamen acht kinderen in de problemen en werden ze preventief naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer ging ter plaatse, maar merkte geen geur op. Ook de metingen brachten niets aan het licht. Toch werd uit voorzorg de hele school ontruimd. Later mochten de leerlingen hun spullen ophalen en konden ze naar huis. Daarna is de hele school verlucht.