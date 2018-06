School Glabbeek: situatie onder controle

In Glabbeek is de situatie aan het zwembad in de Dorpsstraat volledig onder controle. Dat bevestigt burgemeester Peter Reekmans aan VTM NIEUWS. Het vat met chemische producten dat dreigde te ontploffen is door de brandweer in een speciale container gestopt en wordt momenteel onschadelijk gemaakt. De metingen van de brandweer tonen ook aan dat de omgeving zo goed als veilig is.

Een gespecialiseerd bedrijf kwam afgelpoen namiddag een zwembad schoonmaken in een woning in de Dorpsstraat in Kapellen maar door een verkeerde manipulatie kwamen chloor en zwavelzuur met elkaar in contact waardoor giftige dampen vrijkwamen. Een arbeider raakte bevangen door de dampen en werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De man ligt nog op de afdeling intensieve zorgen en wordt daar beademd maar zou buiten levensgevaar zijn, aldus burgemeester Reekmans.

Levensgevaarlijk

"De eerste metingen van de brandweer onmiddellijk na het incident toonden aan dat er een chloorgehalte van 3,3 procent in de lucht hing, wat driemaal meer is dan het toegelaten gehalte en wat bovendien levensgevaarlijk is", zegt de burgemeester. "Daarenboven dreigde het vat waarin de twee stoffen gemengd waren door de warmte te ontploffen. Daarom hebben we meteen beslist de nabijgelegen school en woningen te ontruimen.

Evacuatie

De brandweer van Diest heeft het vat dan met speciale gaspakken in een speciale container kunnen plaatsen en maakt het boeltje nu onschadelijk. Volgens de laatste metingen is het gevaar voor de omgeving intussen zo goed als geweken, zodat we binnenkort de omgeving zullen kunnen vrijgeven." De kinderen van de basisschool "De Kleine Wereld", een tachtigtal, werden ondergebracht in de gemeentelijke zaal de Mispel. De burgemeester benadrukt nog eens dat de kinderen uit voorzorg werden geëvacueerd en geen schadelijke stoffen hebben ingeademd.