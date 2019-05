Basisschool 'De Mijlpaal' in het Oost-Vlaamse Drongen is ontruimd na een bommelding. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Politie komt ter plaatse met een explosievenhond. Intussen is een minderjarige verdachte opgepakt die de bom zou hebben gemeld.

Eergisteren werden in Aarschot, Diest en Westerlo nog 20.000 leerlingen geëvacueerd na een bomalarm. Het is nog onduidelijk of de verschillende incidenten verband houden met elkaar.

Foto: archief