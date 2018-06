Scholen bezorgd om leerlingen die ramadan volgen

Scholen maken zich zorgen over leerlingen die de ramadan volgen, de vasten van de moslims. Ze mogen een maand lang van 's morgensvroeg tot 's avonds laat niet eten of drinken. Kinderen zijn daar in principe van vrijgesteld, maar scholen zien leerlingen die al meedoen vanaf hun twaalfde. Ze zijn vaak moe en niet geconcentreerd, het gebeurt zelfs dat leerlingen flauwvallen in de klas.

Op het Busleyden Atheneum in Mechelen doet een derde tot de helft van de leerlingen mee aan de ramadan. Ze houden daar extra rekening mee zoals bijvoorbeeld in de LO-lessen, zodat ze zich niet te veel moeten inspannen.

Veel jonge kinderen

Eigenlijk mogen leerlingen pas meedoen wanneer ze in de pubertijd komen. Voor meisjes is dat vanaf ze menstrueren. Maar de onderwijskoepels maken zich zorgen, omdat ook veel jonge kinderen meedoen.

Weinig reserves

Volgens specialisten is de ramadan zeker niet aangeraden voor jonge kinderen. Ze zijn in volle groei en hebben alle voedingstoffen juist hard nodig. Ze hebben vaak ook weinig reserves om de dag door te komen, terwijl ze meer bewegen dan volwassenen.

De ramadan eindigt op 14 juni met het suikerfeest.