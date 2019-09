Schoen valt van schip in Verenigde Staten en spoelt aan in Oostduinkerke

Op het strand van Oostduinkerke is een schoen aangespoeld die wellicht meer dan anderhalf jaar geleden uit een container in zee is gevallen voor de kust van de Verenigde Staten, zo’n 6.000 kilometer hier vandaan. Tijdens een storm verloor een vrachtschip toen meer dan 70 containers, waaronder ook met schoenen. Overal ter wereld zijn die schoenen al aangespoeld, nu voor het eerst ook aan onze kust.

Een wandelaar vond de schoen van het merk Nike aan de waterlijn in Oostduinkerke. De bovenkant is begroeid met eendenmosselen. “Dit type mossel leeft alleen in open zee, niet aan de kust, dat wijst erop dat de schoen een lange weg heeft afgelegd”, zegt strandjutter Aäron Fabrice, die meteen ter plaatse kwam toen hij hoorde over de aangespoelde schoen.

Aäron Fabrice is ervan overtuigd dat de schoen uit een container komt die op 3 maart vorig jaar van het vrachtschip Maersk Shanghai viel voor de kust North-Caroline, in de Verenigde Staten. Tijdens een zware storm zijn toen meer dan 70 containers in zee terechtgekomen. In één of meerdere van die containers moet ook een lading Nike-schoenen gezeten hebben, hoewel dit door Nike zelf nooit bevestigd is. “Het moet wel zo zijn, want sindsdien zijn al tientallen Nike-schoenen aangespoeld aan de Azoren, de Bahama’s, Ierland, Engeland en ook Frankrijk, terwijl dat voor dat incident nog nooit is gebeurd”, zegt Aäron. “Sindsdien spoelen over ter wereld ook schoenen aan van de merken Triangle en Great Wolf Lodge. Die bedrijven hebben wel bevestigd dat de schoenen overboord zijn geslagen van de Maersk Shanghai.”

Stroming

In een container kunnen makkelijk 10.000 schoenen zitten. Als je dat weet, drijven wellicht nog honderduizenden schoenen in zee. Het overgrote deel is nu wellicht rondjes aan het draaien in de Atlantische Oceaan. Het is moeilijk te voorspellen waar en wanneer die aanspoelen. Dat is afhankelijk van de stroming, en ook van de vorm van het schoeisel. Zo spoelen linkerschoenen meestal op andere plaatsen aan dan rechterschoenen. Het duurt 30 tot 50 jaar voor de oceaan de schoenen volledig heeft afgebroken.